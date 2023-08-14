ضبط مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله اسماعيل مدير الادارة و احمد مرسي المفتش بالإدارة بحملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم وقد أسفرت الحملة عن ضبط (١١٢) عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر، كما تم ضبط (٤٤٠٠)عبوة مانجو خاصة بالأطفال مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم ضبط (٧٦) قاروصة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر بإجمالى عدد (٧٦٠) علبة سجائر.