بدء بطولة المنصورة الدولية للتنس الأرضي للناشئين تحت 18 سنة بنادى جزيرة الورد

بدأت بطولة المنصورة الدولية للتنس الارضي للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والمقامة في الفترة من 10 الي 18 اغسطس الجاري علي ملاعب نادي جزيرة الورد الرياضي بمحافظة الدقهلية، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة علي مستوي العالم

و أكد النائب طارق عبدالهادي رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد ان البطولة الدولية للتنس iTF Juniors 100 وتعد هذه البطولة من اكبر البطولات الدولية حيث يشارك بها عدد كبير من مختلف الجنسيات من 20 دولة في مقدمتها « مصر، السعودية، والعراق ،تونس،المغرب، وسوريا، تركيا، بريطانيا، إسبانيا، قبرص، روسيا، كازاخستان، إيطاليا، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، سلوفاكيا، الهند، هولندا، صربيا، يستضيف 4 بطولات دولية من الاتحاد المصري للتنس سنويا، وتعتبر هذه البطولة الثالثة في العام الحالي ، اضافة الي بطولة في ديسمبر القادم وذلك بعد نجاح النادي في تنظيم البطولات السابقة ، واضاف ان التصفيات والادوار الرئيسية بدات بـ32 مباراة ويصعد بعدها اللاعبين لدور الـ16 للعب في المرحلة النهائية للبطولة ويحصل الفائزين علي جوائز عينية بالاضافة الي ان الفائز يرفع رصيده في التصنيف الي 100 نقطة وأوضح حسام محرم، مدير البطولة، أن الادوار الرئيسية للبطولة تشهد منافسات قوية، في مباريات الفردي والزوجي، ويشرف علي البطولة، 7 حكام من الاتحاد المصري للتنس برئاسة سامح رجب رئيس حكام الدقهلية، والحكم العام للبطولة طارق ماهر، واضاف مدير البطولة ، أن ادارة نادي جزيرة الورد وفرت جميع الامكانات لإنجاح البطولة وظهورها بشكل يليق باسم مصر، وخصص مجلس الادارة لجان متخصصة برئاسة المحاسب ابراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، تعمل على مدار 24 ساعة داخل وخارج النادي لتذليل اي عقبات امام اللاعبين المشاركين في البطولة بخلاف المجهود الكبير لعمال مجمع ملاعب التنس برئاسة الالفي نبيل مدير الصيانة لتجهيز الملاعب خلال التدريبات.

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