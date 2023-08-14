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رئيس التحرير
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اقتصاد

باسل رحمي : نتوسع في تقديم خدمات الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر

صدى البلد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون مع كبرى البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية لتوسيع مظلة الشمول المالي ضمن مبادرة البنك المركزي مما يسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة الخدمات اللازمة للتوسع في تنمية هذا القطاع بيسر وسهولة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتوسع في الشمول المالي.

وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن تنفيذ هذه المبادرة يتماشى مع توجهات الجهاز للتوسع فى تقديم خدمات متنوعة لعملائه من أصحاب المشروعات متناهية الصغر ومن بينها تيسير حصولهم  على خدمات القطاع المصرفي بسهولة وبأسعار مناسبة تتفق مع قدراتهم المالية مما يشجعهم على الانضمام للقطاع الرسمي ويساعدهم على الاستفادة من الخدمات المالية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة ويمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها أو بدء مشروعات جديدة تتيح المزيد من فرص العمل وتعزز من الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على التوسع في التعاون مع مختلف البنوك والجهات الشريكة، بما يساهم في الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز أو من خلال هذه الجهات الشريكة. 

جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركة الجهاز فى المبادرة التي تم تنفيذها بمحافظة البحيرة والتى نظمتها لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة حياة كريمة وروتارى دمنهور وروتارى اسكندرية مارين بروتارى مصر، حيث شاركت فيها الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز نيابة عن الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز. 

وقام بنك القاهرة بفتح حسابات لعدد ٥٠ عميل وعميلة وإصدار دفاتر شيكات وكروت ميزة بدون أى تكلفة كما قامت شركة أمان بإصدار 51 قرض متناهي الصغر بحوالى مليون و500 ألف جنيه وذلك من التمويلات المتاحة لها من الجهاز.

وفي نفس الإطار شاركت نيفين بدر في الندوة التعريفية التي تم تنظيمها بمركز أبو المطامير بالبحيرة لتعريف الجمعيات الأهلية بخدمات الجهاز المالية وغير المالية حيث استعرضت شروط وآليات تقنين أوضاع هذه الجمعيات وكيفية حصولها على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مما يمكنها من الاستفادة من تمويلات أكبر والتوسع في أنشطتها حيث تعد هذه الجمعيات شريكا أساسيا للجهاز للوصول إلى عملائه بالمراكز والقرى في كافة المحافظات.

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