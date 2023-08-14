القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون

أفادت الخدمة الصحفية لإدارة منطقة نوفوكاخوفكا، بأن القوات الأوكرانية هاجمت ديرا في كورسونكا في منطقة خيرسون.

وأوضحت السلطات في بيان لها، أن "سطح أحد المباني في منطقة دير كورسون أم الرب قد دُمر".

وأشار البيان إلى أن "قذيفة أصابت مدرسة في القرية، حيث أصيب الطابق الثاني من المبنى بأضرار".

كان قد توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، قائلًا إن جرائمها لن تمر دون رد بعد مقتل 7 أشخاص في خيرسون أمس الأحد.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، تعهد زيلينسكي، بالعدالة بعد أن أسفر القصف الروسي عن مقتل سبعة أشخاص - بينهم رضيع يبلغ من العمر 22 يومًا - وجرح ما لا يقل عن 22 آخرين في خيرسون الأحد.

وأعلن مسؤولون محليون في المنطقة الجنوبية، التي حررتها كييف العام الماضي، اليوم الاثنين يوم حداد على الضحايا.