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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الهجرة": وثيقة المصريين بالخارج بالدولار توفر معاشا إضافيا لمستحقيها

صدى البلد

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سها الجندي، إن الوزارة تعتزم الترويج لوثيقة المصريين بالخارج بالدولار، لتوضيح مزايا الوثيقة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. 


وأضافت الوزيرة- خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم /الاثنين/، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك الأهلي المصري؛ للإعلان عن إطلاق وثيقة المصريين في الخارج بالدولار- أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الجولات والاجتماعات الافتراضية مع المصريين في الخارج تحت اسم "ساعة مع الوزيرة" وبلغ عددها 55 جالية في كل الدول حول العالم، وكان هدف هذه الاجتماعات هو الترويج للمبادرات والمحفزات التي تقدمها الدولة للمقيمين بالخارج.


وأوضحت أنه سيتم الترويج للوثيقة من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتس اب"، وكذلك من خلال إدارات التفاعل والتواصل بالوزارة، مشيرة في هذا الصدد إلى تنوع الترويج للمنتجات المالية المخصصة للمصريين في الخارج من خلال التليفزيون والأخبار وكذلك منصات التواصل الاجتماعي و"البلوجرز"؛ للوصول بفاعلية لكل شرائح المقيمين في الخارج. 
وأشارت إلى تعاون وزارة الهجرة مع هيئة الرقابة المالية في تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل. 
من جانبه.. قال رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، إنه سيتم إتاحة شراء وثيقة المصريين بالخارج عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، على أن يتم شراؤها من خلال بطاقة ائتمان أو خصم من خارج مصر، ولا يقبل شراؤها من خلال أي بطاقة لبنوك محلية، مضيفًا أن عدد من موظفي شركة مصر لتأمينات الحياة يتواجدون ببعض فروع البنك لتوضيح تفاصيل الوثيقة لأي عملاء يرغبون في التسجيل على المنصة أو التعرف على المنتجات. 


بدوره.. قال رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة أحمد عبد العزيز، إن شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار سيتم خلال مدة أقصاها 10 دقائق عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، ولن يتم دفع أقساط بل سيتاح شراء كل وثيقة منفردة، مضيفًا أن المنصة لا تشترط وجود أوراق إقامة للعميل خارج مصر، ولكن من خلال بطاقات ائتمانية لبنوك في الخارج. 


وأضاف أن وثيقة معاش بكرة متاحة للمقيمين في الخارج من سن 18 وحتى 59 سنة، على أن يكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، وسيتم صرف المعاش إما بناءً على عمر العميل وكذلك سن الاستحقاق المتفق عليه، ويتاح من خلال المنصة حساب المعاش المحدد لكل عميل بعد تاريخ الاستحقاق، كما سيتم إرسال للمكتتبين في الوثيقة قيمة الوثائق التي اشتراها، وكذلك حجم المعاش الذي سيتم صرفه. 


وأشار إلى أن وثيقة معاش بكرة بالدولار تصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق. 


من جانبه.. قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، إن وثيقة المصريين بالخارج بالدولار، تهدف إلى توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الادخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات ممكينة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.
وأشاد فريد، بالجهد المبذول من شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلي المصري، والذي يدل على التعاون بين القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتقديم منتجات مالية تستوعب احتياجات المواطنين. 
ومن المقرر أن تبدأ شركة مصر لتأمينات الحياة، اليوم، طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، في فروع البنك الأهلي المصري، لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

 

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