قصة أكثر نمر رعبا بالعالم.. ينتظر ضحاياه بالساعات للفتك بهم

في قصة مثيرة للغاية التهم نمر مفترس متعطش لفرائسه، شخصين بطريقة مرعبة ووحشية، حيث انتظر أحد ضحاياه لمدة 12 ساعة أمام منزله، قبل أن ينقض عليه ويلتهمه.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، ترجع أحداث تلك الواقعة المروعة في البرية الثلجية النائية بشرق روسيا في ديسمبر 1997 على يد النمر السيبيري المفترس ، وذلك وفقاً لسرد لكتاب The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival.

وكان فلاديمير ماركوف ، وهو صياد غير شرعي يبلغ من العمر 47 عامًا ، الضحية الأولى للنمر المفترس أثناء ملاحقته وقتل من قبل النمر - مع العثور على جثته مقطوعة الرأس بالقرب من كوخه.

قصة أكثر نمر رعباً بالعالم

أما الضحية الثانية كان جنديًا شابًا سابقًا يُدعى أندريه بوتشيبنيا ، وكانت ملابسه وممتلكاته ممزقة أثر الهجوم الذي تعرض له من قبل النمر المفترس بعد زيارته للغابة للصيد بعد بضعة أيام.

روى المؤلف الكندي جون فيلانت في كتابه The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival أن الرجلين قد طاردهما النمر المنتقم وأكلهما.

أشارت التقارير إلى أن طول القاتل المتسلسل السيبيري يزيد عن 9 أقدام ووزنه حوالي 500 رطل ، وأنه كان مدفوعًا لقتل ماركوف لأصطياده أحد فرائس النمر المتمثلة في خنزير بري.

طارد النمر ماركوف وهو يحمل بندقية، ولكن تمكن النمر المفترس من تمزيق ماركوف قبل إن يطلق النار عليه.

بعد فترة وجيزة من الهجمات المميتة ، أثارت السلطات الروسية مطاردة مذعورة للنمر ، حيث نجا المحقق الرئيسي من الهجوم عندما عثرت عليه مجموعة من الصيادين، لحسن الحظ ، تمكن فريقه من إطلاق النار على الوحش وإسقاطه.