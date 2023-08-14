عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس العسكري في النيجر يتعهد بالتغلب على عقوبات إيكواس

النيجر
النيجر

تعهد رئيس الحكومة المعين من المجلس العسكري بالنيجر، علي الأمين زين، اليوم الإثنين، بالتغلب على عقوبات إيكواس.

فيما أكد وزير خارجية النيجر المعزول أن المجلس العسكري الحاكم يريدون إعادة البلاد للعصر الحجري بمحاكمة رهائنهم.

وأعلن رئيس الحكومة في النيجر المعين من المجلس العسكري،، اليوم الاثنين، بدء المباحثات مع مجموعة الإيكواس.

وقال على الأمين زين في تصريحات جديدة: "رئيس المجلس العسكري في النيجر أعطى الضوء الأخضر لبدء محادثات مع مجموعة الإيكواس".

وأضاف: "متفائلون ببدء المحادثات خلال الأيام المقبلة مع مجموعة الإيكواس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة.

وقال المجلس العسكري في النيجر: "الرئيس المعزول تواصل مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

وأضاف: "نجدد احترامنا القانون والتزامات بلدنا بشأن معاملة الموقوفين من أركان النظام المعزول".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: تجربة الحكومة اليمينة الكاملة فشلت

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

نشرة الحوادث| أحمد فلوكس فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

هدف استراتيجي للقضية الفلسطينية.. سر اجتماع السيسي مع زعماء هذه الدول بالعلمين

روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تفوق سرعة الصوت

البنك الأهلي: طرح "معاش بكره" بالدولار لعملاء داخل مصر كمرحلة ثانية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ