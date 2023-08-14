المجلس العسكري في النيجر يتعهد بالتغلب على عقوبات إيكواس

تعهد رئيس الحكومة المعين من المجلس العسكري بالنيجر، علي الأمين زين، اليوم الإثنين، بالتغلب على عقوبات إيكواس.

فيما أكد وزير خارجية النيجر المعزول أن المجلس العسكري الحاكم يريدون إعادة البلاد للعصر الحجري بمحاكمة رهائنهم.

وأعلن رئيس الحكومة في النيجر المعين من المجلس العسكري،، اليوم الاثنين، بدء المباحثات مع مجموعة الإيكواس.

وقال على الأمين زين في تصريحات جديدة: "رئيس المجلس العسكري في النيجر أعطى الضوء الأخضر لبدء محادثات مع مجموعة الإيكواس".

وأضاف: "متفائلون ببدء المحادثات خلال الأيام المقبلة مع مجموعة الإيكواس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة.

وقال المجلس العسكري في النيجر: "الرئيس المعزول تواصل مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

وأضاف: "نجدد احترامنا القانون والتزامات بلدنا بشأن معاملة الموقوفين من أركان النظام المعزول".