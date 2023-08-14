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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناقشة القضية الفلسطينية وسبل التعاون.. لقاء يجمع بين الرئيس السيسي وملك الأردن

صدى البلد

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي و الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن ،اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية المتينة، ومستجدات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الزعيمان ، خلال لقاء ثنائي موسع جرى بمدينة العلمين اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وأهمية توسيع فرص التعاون بينهما، والثلاثي مع العراق الشقيق، خصوصا على المستويين الاقتصادي والتجاري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

2000 ميجاوات.. تعاون مثمر بين مصر والأردن ورسالة من الملك عبدالله للرئيس السيسي


وأكد عبد الله الثاني والرئيس السيسي ضرورة المضي قدما في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمان أخيرا.

وثمن الملك جهود مصر والرئيس السيسي في استضافة القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ومواصلة الجهود لكسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين.

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