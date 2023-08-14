رسميا.. البنك الأهلي يضم معاذ الحناوي لمدة موسمين



أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر .

وكان قد قرر بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجارى بمدينة برج العرب لإستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر

ويواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليومية بستاد نادي البنك الأهلي

استعدادا للموسم الجديد .