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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الوكالة الأمريكية للتنمية: نتطلع للعمل مع الحكومة المصرية للبناء على الأولويات المشتركة

صدى البلد

أعرب المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شون جونز، عن سعادته للانضمام إلى فريق الوكالة الأمريكية والبناء على أكثر من أربعة عقود من الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة ومصر.
وقال جونز- بحسب بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم /الاثنين/- إنه يتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية والشركاء الاستراتيجيين والشعب المصري، للبناء على الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات مثل النمو الاقتصادي، وتمكين المرأة وتغير المناخ.
ويأتي هذا فيما رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بوصول شون جونز للقاهرة، وبدء توليه مهام منصبه كمدير لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
وذكرت السفارة الأمريكية- بحسب البيان- أن شون جونز يتمتع بثروة كبيرة من الخبرة قبل توليه منصبه الجديد، حيث سيشرف على ملف يضم أكثر من 45 مشروعًا تم تمويلها كجزء من المساعدات الاقتصادية السنوية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة إلى مصر، والتي تبلغ 125 مليون دولار سنويا.
ويأتي مدير البعثة جونز إلى مصر بخلفية متميزة، حيث شغل سابقًا منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا والمكسيك، كما شغل كذلك مناصب في بعثات الوكالة في اليمن والعراق والأردن وكولومبيا، وشغل منصب نائب مساعد المدير الأول في مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن الغذائي، ونائب منسق مبادرة الطاقة لإفريقيا التابعة للحكومة الأمريكية.
وأشارت السفارة إلى أن الحكومة الأمريكية استثمرت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من ثلاثين مليار دولار في تنمية مصر. 

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