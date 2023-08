الأكبر منذ عقود .. حرية أمريكا تنتهك الصحافة بمداهمة الشرطة لجريدة محلية| واتهامات بمخالفة القانون الفيدرالي

داهم ضباط إنفاذ القانون في مدينة كانساس الأمريكية مكتب صحيفة محلية ومنزل صحفي يوم الجمعة، ما أثار الغضب بشأن ما وصفه خبراء التعديل الأول بأنه انتهاك محتمل للقانون الفيدرالي.

وداهمت إدارة الشرطة في ماريون، كانساس - وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 شخص - سجل مقاطعة ماريون بموجب أمر تفتيش موقع من قاضي المقاطعة، وصادر الضباط أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ومواد التقارير وغيرها من العناصر الأساسية لعمليات الصحيفة الأسبوعية.

وقال إريك ماير، المالك المشارك والناشر في ماريون كاونتي ريكورد ، بحسب ما نشرته صحيفة NPR الأمريكية: "لقد استغرق الأمر عدة ساعات، منعوا خلالها موظفينا من الدخول إلى مكتب الصحيفة خلال ذلك الوقت"، فيما قالت السلطات المحلية إنها تحقق في غرفة التحرير بتهمة "سرقة الهوية"، بحسب المذكرة، حيث ارتبطت المداهمة بانتهاكات مزعومة لخصوصية مالك مطعم محلي، عندما حصل الصحفيون على معلومات حول سجل قيادتها"، فيما أثارت الواقعة موجة غضب حقوقية فيما اعتبر الانتهاك الأكبر بحق حرية الصحافة منذ عقود.

اقتحام الصحيفة ومالكها خلال 24 ساعة .. تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة كما جاءت بالصحيفة الأمريكية، وعدد آخر من الصحف الأمريكية والعالمية، إلى مصادرة شرطة مدينة مقاطعة ماريون ‏الأمريكية أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الشخصية للصحفيين في صحيفة ماريون كاونتي ريكورد المحلية، بعد مداهمة المقر، وكذلك مداهمة منازل عدد منهم كجزء من تحقيق في سرقة هوية مزعومة لمدير مطعم كان على خلاف مع الصحيفة، وذلك خلال 24 ساعة من يومي الجمعة والسبت الماضيين، كما داهم الضباط منزل مالك الصحيفة إريك ماير، الذي كان يعيش مع والدته جوان البالغة من العمر 98 عاماً والتي توفيت من رعب المداهمة في اليوم التالي للحادثة على حد قول ماير.

وبداية الأزمة كان يوم الأربعاء الماضي عندما قامت الصحيفة بنشر تقرير عن المطعم المشار إليه سابقا وصاحبه، وقالت شرطة المدينة، إن المداهمة والمصادرة نتجتا عن تسريب ونشر وثائق حساسة وعن نشاط إجرامي، وهي الاتهامات التي نفاها إيريك ماير، حيث قال ماير، إن مصدرا سريا قدم وثائق تفيد بأن كاري نيويل من رجال الأعمال في المدينة أدين بالقيادة تحت تأثير الكحول وأنه كان يقود سيارته بدون رخصة، واستخدم أحد المراسلين موقعاً للتحقق من صحة المعلومات حول رخصة القيادة، لكن الصحيفة قررت عدم نشر خبر عن المعلومة التي حصلت عليها، وبدلاً من ذلك، قال إريك ماير إنه أبلغ الشرطة المحلية بالحادثة وأطلقت شرطة مقاطعة ماريون، بالتنسيق مع سلطات الولاية، تحقيقاً.

الحادثة نادرة في أمريكا وانتهاك للقانون الفيدرالي

من جانبها قالت لين أوبرلاندر، محامية التعديل الأول ، إن مداهمات غرف الأخبار حادثة نادرة في الولايات المتحدة، لأنه غير قانوني، ولا يحدث ذلك كثيرًا لأن معظم المنظمات تدرك أنه غير قانوني، فيما قال العديد من خبراء قانون الإعلام لـ NPR إن المداهمة تبدو وكأنها انتهاك للقانون الفيدرالي، والذي يحمي الصحفيين من هذا النوع من الإجراءات، حيث يحظر قانون حماية الخصوصية لعام 1980 على نطاق واسع مسؤولي إنفاذ القانون من البحث عن المعلومات أو مصادرتها من المراسلين.

فيما قال أوبرلاندر إن الاستثناءات من قانون حماية الخصوصية مهمة ولكنها محدودة للغاية، حيث يسمح أحد هذه الاستثناءات للسلطات بمداهمة غرفة التحرير إذا كان الصحفيون أنفسهم يشتبه في تورطهم في الجريمة المطروحة، فيما قال كين وايت، أحد المتقاضين في التعديل الأول، إن مداهمات الشرطة لغرف الأخبار كانت أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة ، مما دفع الكونجرس إلى تعزيز الحماية الفيدرالية ضد عمليات التفتيش هذه.

وأوضح وايت أن غارة الشرطة على سجل مقاطعة ماريون يمكن أن تكون أيضًا انتهاكًا للتعديل الرابع ، الذي يحمي الناس من عمليات التفتيش والمصادرة "غير المعقولة" من قبل الحكومة، ومذكرة التفتيش في ماريون ، التي وقعتها قاضية المقاطعة لورا فيار صباح الجمعة ، سمحت للضباط بمصادرة مجموعة واسعة من العناصر ، من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة إلى وثائق الإبلاغ، وإنها إساءة استخدام للسلطة من قبل الشرطة وإخلال خطير بالواجب من قبل القاضي الذي وقع عليها.

الشرطة تدافع عن موقفها

وفي بيان أرسل إلى NPR ، استشهد قائد شرطة ماريون ، جدعون كودي ، بهذا الاستثناء لتبرير اقتحام إدارته لسجل ماريون كاونتي ريكورد، وجاء فيه: "صحيح أنه في معظم الحالات ، يتطلب قانون حماية الخصوصية من الشرطة استخدام مذكرات الإحضار ، بدلاً من أوامر التفتيش ، لتفتيش مقرات الصحفيين ما لم يكونوا هم أنفسهم مشتبه بهم في الجريمة التي هي موضوع التفتيش".

لكن ردا على هذا البيان، قال أوبرلاندر إن هذا الاستثناء لا ينطبق عندما تكون الجريمة المزعومة مرتبطة بجمع الأخبار - ويبدو أن هذا هو الحال في ماريون، وأضاف: "هذا يثير القلق بالنسبة لي، لأنه تطبيع شيئًا لا ينبغي أن يحدث – وقد قال الكونجرس إنه لا ينبغي أن يحدث ، والذي ينص التعديل الأول على أنه لا ينبغي أن يحدث"، فيما قال ماير، ناشر ماريون كاونتي ريكورد ، إن صاحب المطعم المحلي كاري نيويل اتهم الصحيفة بالحصول بشكل غير قانوني على سجلات القيادة في حالة سكر.

أستاذ قانون أمريكي يقيم الموقف

وفي تقيمه لما حدث، قال جيف كوسيف، أستاذ القانون في الأكاديمية البحرية الأمريكية والمتخصص في التعديل الأول، إنه فوجئ بأن قاضي المقاطعة وجد سببًا محتملاً كافياً للتوقيع على أمر التفتيش، وأضاف كوسيف أنه سيكون هناك حاجة إلى المزيد من أجل اتخاذ هذا القرار الصحيح، مشيرًا إلى التعديل الأول والتعديل الرابع وقانون حماية الخصوصية: "لا أستطيع أن أتخيل سيناريو يتم فيه التغلب على جميع أشكال الحماية الأخرى للسماح بمداهمة غرفة الأخبار، فهذه الغارة كانت أكثر من مجرد تعريض المصادر للخطر، فقد هدد هذا قدرة غرفة الأخبار على العمل بالكامل - ولهذا السبب لدينا وسائل الحماية هذه."

فيما وصف جيمس رايزن، المدير السابق لصندوق الدفاع عن حرية الصحافة ، المداهمة بأنها "إساءة استخدام شنيعة للسلطة من قبل السلطات المحلية"، وقال رايزن إنه يجب التحقيق مع جميع السلطات المتورطة في المداهمة لتنفيذها، فهناك الكثير من السوابق للسلوك السيئ للمسؤولين المحليين ضد الصحافة، وفي كل حالة، يجب استدعائها وإيقافها إذا كنا سنحمي التعديل الأول في هذا البلد، فهذه سابقة سيئة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة للسماح بحدوث أي شيء من هذا القبيل".

إدانة واسعة ومطالب بإعادة الأجهزة

وفي رد فعل عنيف عن الحادثة، أدانت العشرات من المؤسسات الإخبارية يوم الأحد الواقعة، وأرسلت رسالة إلى رئيس إدارة الشرطة المحلية تحثه على إعادة جميع المواد المضبوطة على الفور، والرسالة المكونة من أربع صفحات ، التي أرسلتها لجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة إلى قائد شرطة ماريون جدعون كودي ، تم توقيعها من قبل 34 منظمة إخبارية وحرية الصحافة ، بما في ذلك CNNو The Associated Press و The New York Times و The Washington Post و Los. أنجيليس تايمز وغيرها.

وجاء في الرسالة أن "عمليات البحث والمصادرة في غرفة الأخبار من بين الإجراءات الأكثر تدخلاً التي يمكن أن يتخذها تطبيق القانون فيما يتعلق بحرية الصحافة ، وأكثرها قمعًا على الأرجح لحرية التعبير من قبل الصحافة والجمهور، واستنادًا إلى التقارير العامة وأمر البحث الذي تم نشره عبر الإنترنت وبياناتك العامة للصحافة، يبدو أنه لا يوجد أي مبرر لاتساع نطاق البحث وتطفله - لا سيما عندما تكون خطوات التحقيق الأخرى متاحة - ونحن تشعر بالقلق من أنها ربما تكون قد انتهكت القانون الفيدرالي الذي يحد بشكل صارم من قدرة تطبيق القانون الفيدرالي والولائي والمحلي على إجراء عمليات بحث في غرفة الأخبار ".