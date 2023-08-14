رئيس جامعة قناة السويس يؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور عمق العلاقات المصرية الصينية بوجه عام، والتعاون المثمر بين الجانب الصيني وجامعة قناة السويس بوجه خاص.

جاء ذلك في بيان للجامعة، اليوم /الاثنين/، للإعلان عن تمثيل طلاب كليتي الألسن والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية للجامعة بالمؤتمر السنوي العالمي لقنال الصين الكبير بشنغهاي، تلبية لدعوة مُقدمة من الجانب الصيني لمعهد "كونفيشيوس" بجامعة القناة.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجامعة بعث رسالة إلى الطلاب المشاركين، مطالبا إياهم بأن يكونوا خير سفراء للجامعة في الخارج، قائلا "إن اللقاء يعد فرصة كبيرة لطلاب الجامعة من دارسي اللغة الصينية لزيادة الخبرات وتنمية مهارات اللغة، وأن المؤتمر يضم مُمثلين للطلاب على مستوى العالم من دارسي اللغة الصينية.

ومن جهته، قال عميد كلية الألسن الدكتور صفوت عبد المقصود "إن الزيارة تأتي في إطار الأنشطة الثقافية لتعريف الطلاب من مختلف أنحاء العالم بأهمية وتاريخ الصين".