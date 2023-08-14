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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالة إلى الرئيس الباكستاني

صدى البلد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.


وأعرب الملك المفدى، والأمير محمد بن سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الباكستاني، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

اشتية: تعيين السعودية سفيرا لدى فلسطين يحمل دلالات مهمة

كان قد رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بقرار المملكة العربية السعودية، تعيين السفير نايف السديري سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

 

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال.

 

وقدم نايف بن بندر السديري، السفير السعودي لدى الأردن، أول أمس السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.

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