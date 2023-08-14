أكلة مبتكرة ولذيذة.. طريقة عمل الكانيلوني

يعد الكانيلوني من الاكلات السهل والمبتكرة التي يعشقها الكثيرين ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الكانيلوني.



مقادير عمل الكانيلوني:

اولا العجين

٢كوب لبن

2بيضة

2كوب دقيق

ملح فلفل

الحشو:

١/٢ ك لحم مفروم

بصلة متوسطة مفرومة

معلقة كبيرة زبدة

ملح،فلفل،بهارات،رشةقرفة(اختيارى)

مقاديرصوص البشاميل

٢ معلقة كبيرة زبدة

٣معلقة كبيرة دقيق

٢كوب حليب

طريقة عمل الكانيلوني:

اولاً نعصج اللحمة ونركنها في طاسة سخنة علي النار ونضع معلقة الزبدة والبصل لما يصفر ننزل اللحمةوالتوابل حتي النضج.

ثانياً بولة غويطة وهنضرب البيض وعليه الملح والفلفل و اللبن والدقيق بمضرب يدوي او مضرب البيض او في الخلاط.

ندهن طاسة غير لاصقة زيت خفيف وننزل العجين نصنع قرص رفيع ونلف الطاسة دائرة العجين يفرش ويعمل قرص مثل الأومليت ولكن خفيف وعند تغيير لونه نقلبه الي لون الناحية التانية وهكذا وهكذا لحد ما نخلص الكمية كلها

صوص البشاميل

معلقتين زبدة عليهم ٣ معالق دقيق نحمرهم عالنار لما لونهم يبقي دهبي ننزل ٢ كوب حليب ونخلط بسرعة ونسيبه يتقل شوية وبعدين ملح وفلفل.

نجيب العجين ونضع بداخله اللحمة المفرومة بمعلقة صغيرة بشاميل او مشكل جبن ونضع في البايركس وعليه صوص الطماطم ثم البشاميل وممكن اضافة موتزاريلا واخيرا ندخله الفرن حتي يأخذ لون

ويقدم بألف هنا