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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اختتام أكبر معرض متخصص في ملابس الأطفال

صدى البلد

اختتمت فعاليات معرض نيللي كيدز فاشون والذي يعد الحدث الأهم والأكبر في صناعة وتجارة منتجات ملابس واكسسوارات الأطفال والذي اقيم خلال الفترة من 11-13 اغسطس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

 

وشهد المعرض إقبالا كبيرا تجاوز 7 آلاف زائر من التجار وأصحاب المحلات وشمل مجالات المعرض ملابس الأطفال بأنواعها والإكسسوار، الاحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة الى اثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية، وعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج في مجالات تصنيع ملابس الأطفال.

 

و شهد المعرض الاهتمام بالتسويق الإلكتروني وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من الميادين العامة وتقديم خدمة البيع اون لاين وتوفير خدمة الشحن مجانا. 

اكبر معرض الأطفال الرضع اكسسوارات أصحاب المحلات البيع أون لاين الاكسسوار أدوات الاطفال

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