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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تغير مسار طائرة بسبب راكب ادعى حمله شئ خطير.. ما القصة؟

تغير مسار طائرة بسبب
تغير مسار طائرة بسبب راكب ادعى حمله شئ خطير

اضطرت طائرة إلى الالتفاف في الجو بعد أن "احتُجزت كرهينة" في "حادث طارئ" عندما ادعى رجل أن لديه شيئًا "خطيرًا" في حقيبة يده. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH122 جزءًا من رحلة من سيدني ، أستراليا ، إلى ماليزيا اليوم (الاثنين 11 أغسطس) عندما اندلعت المحنة. 

وأفادت الأنباء أن الحادثة شملت راكبًا مشاغبًا ادعى أن لديه "شيئًا خطيرًا" في حقيبته ، وأجبر الطاقم على تغيير مسار الرحلة فوق نيو ساوث ويلز والعودة إلى مطار سيدني حيث كانت الشرطة تنتظر مقابلة الطائرة.

وصرح متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية لـ 9News بأن "وكالة فرانس برس (الشرطة الفيدرالية الأسترالية) ترد على حادث طارئ في مطار سيدني الدولي".

الراكب المعني ، 45 عامًا ، تم اعتقاله واحتجازه بعد الحادثـ، حيث اوضح أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ، الذي قال إنهم كانوا على متن الرحلة في ذلك الوقت ، زاعمًا أن الراكب كان "يهدد الموظفين والركاب". 

في سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على المنصة ، يمكن رؤية العطل المزعوم وهو يتحدى طاقم الطائرة في ممر الطائرة.

طائرة سيدنى ماليزيا راكب رحلة الخطوط الجوية

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