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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مع عيد ميلادها العاشر.. تغييرات شاملة في ساعات Apple القادمة

آبل
آبل

تستعد شركة  آبل  الأمريكية لإجراء مجموعة وساعة من الإصلاح الشاملة على ساعة Apple Watch الشهيرة ، مع الإصدار القادم المسمى "Apple Watch X" المقرر نزوله بالأسواق بحلول عام 2024 أو 2025 على أقصى تقدير، بمناسبة الذكرى العاشرة على طرح الساعات الذكية للعلامة التجارية.

 

من المتوقع أن يجلب طراز  آبل  ووتش إكس Apple Watch X القادم أهم التغييرات في تاريخ ساعة آبل وذلك بعد سلسلة من التحديثات الطفيفة السابقة.

آبل


وفقًا لتسريبات المحلل التقني مارك جورمان Mark Gurman من وكالة "بلومبرج"، يمكن أن تتميز ساعات Apple Watch X بتصميم أكثر أناقة وعصرية والاهتمام بالعنصر الجمالي، مع إدخال نظام مغناطيسي جديد للسوار، وسوف يسمح نظام السوار الجديد بإمكانية إضافة بطارية أكبر.

 

يقترح "جورمان" أن  Apple  تستكشف طريقة رباط مغناطيسي قد توفر مساحة أكبر للتحسينات على الأجزاء الداخلية لمكونات الساعة، ومع ذلك ، لا تزال التفاصيل حول كيفية عمل هذا النظام في Watch X غير مؤكدة ورؤى غير مبلورة.

 

بالإضافة إلى التغييرات الخاصة بالمظهر الجمالي، قد تقدم Watch X أيضًا شاشة micro-LED وأجهزة استشعار لتتبع ضغط الدم. وفقًا لـ 9to5mac ، قد يكون هذا التحول مهمًا مثل التحول من iPhone 7 إلى iPhone X ، وهو تغيير في سياسة آبل.

ذكرت تقارير حديثة أن هناك تأخير في عملية إطلاق ساعات Apple المجهزة بتقنية microLED بسبب إعادة تشكيل سلسلة الإنتاج ، مما دفع الشركة إلى إصدار ساعاتها الجديدة بدءا من عام 2025 أو 2026.

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ظلت آبل على نفس منهجية عملها فيما يخص ساعاتها الذكية التي تطلقها بشكل سنوي، وهو  تقليد اتبعته  Apple ولم تحيد عنه، الإعلان عن ساعات جديدة مع تحسينات تدريجية وبلا تغييرات كثيرة ولكن هذا على وشك التغيير مع سلسلة "إكس" كما أن رؤى جورمان تلمح إلى المناقشات الداخلية للشركة تتجه إلى الإسراع بتقديم تقنيات جديدة.

 

مع توقع إصدار Apple Watch Series 9 سلسلة الجيل التاسع هذا الخريف ببعض التغييرات القليلة، تتجه الأنظار إلى طراز الذكرى السنوية القادمة، السلسلة العاشرة، في وقت تواصل Apple استكشاف حلول جذرية لإعادة هندسة ساعاتها إلى الأفضل.
 

Apple آبل Apple Watch X آبل ووتش إكس

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