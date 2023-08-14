عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق مكانها.. اكتشاف أعمق حفرة في العالم

أكتشاف أعمق حفرة
أكتشاف أعمق حفرة في العالم .. لن تصدق مكانها

عثر العلماء على أعمق حفرة في العالم ، وهي تقع في أعماق قاع المحيط. 

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، نشر الخبيران أندرو فيلكسون وتوني ييتس دراسة جديدة حول هيكل التأثير الواقع قبالة ساحل نيو ساوث ويلز بأستراليا.

 وتذكر الورقة البحثية أن العلماء يعتقدون أن الحفرة المسماة بنية Deniliquin هي أكبر هيكل تصادم في العالم.

ويمتد عرض الحفرة بحوالي 323 ميلاً - مما يجعله أكبر بـ 100 ميل من الهيكل الذي كان يُعتبر سابقًا الأكبر في العالم. 

وسابقًا ، يمكن العثور على هيكل تأثير Vredefort ، الذي يبلغ عرضه 186 ميلاً ، في جنوب إفريقيا.

ماذا يحدث بالكوكب .. أكتشاف أعمق حفرة في العالم .. لن تصدق مكانها

وقدّر العلماء أن الهيكل قد تشكل منذ حوالي 445 مليون سنة خلال فترة تعرف باسم الأوردوفيشي المتأخر. 

وزعمت الدراسة ، أن اكتشاف الهياكل من هذا النوع صعب اليوم بسبب التعرية وإخفاء المياه العميقة.

وتم عمل خرائط مفصلة لاقتراح مكان اصطدام الكويكب بالأرض ، ويستخدم العلماء الاكتشافات الجيولوجية لتحسين فهمهم. 

ويتضمن ذلك العثور على أمثلة على المقذوفات - وهي مادة تنفصل عن الأرض عندما تصطدم صخرة فضائية ويمكن أن ينتهي بها الأمر بعيدًا عن موقع الاصطدام.

اعمق حفرة في العالم قاع المحيط العلماء أعماق قاع المحيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

موضوعات متعلقة

تجربة مدونة سودانية في الساحل الشمالي.. باباي: سياحة وثقافة ورياضة

شاهد| ماذا وجدت أشهر غواصة مسنة بأعمق خندق في المحيط الهادي

عايز يفضل شباب للأبد | قصة ملياردير أمريكي مع الموت

اكتشاف كائن بحري مريب بـ20 قدمًا في أعماق محيط بـ القارة القطبية

مراهقات يعتدين على عاملة مُسنة لسرقة نظارة شمس بإحدى الولايات الأمريكية|صور

شابة بريطانية تنهي حياة أمها وتهرب من مستشفى المجانين .. ما القصة؟

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

ترشيحاتنا

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

انتشاره سريع.. أعراض خطيرة لمتحور كورونا الجديد EG.5 |فيديو

مواجهة نارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في بلاد السيلا

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

الاستفزازات مستمرة.. مظاهرة جديدة لحرق المصحف في السويد

تدعيم أسس الاستقرار في المنطقة.. تفاصيل القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل صادمة عن وفاة زوج الشيف هالة فهمي.. نيللي تشعل السوشيال ميديا.. طريقة عمل سلطة الطحينة

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ