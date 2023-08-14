لن تصدق مكانها.. اكتشاف أعمق حفرة في العالم

عثر العلماء على أعمق حفرة في العالم ، وهي تقع في أعماق قاع المحيط.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، نشر الخبيران أندرو فيلكسون وتوني ييتس دراسة جديدة حول هيكل التأثير الواقع قبالة ساحل نيو ساوث ويلز بأستراليا.

وتذكر الورقة البحثية أن العلماء يعتقدون أن الحفرة المسماة بنية Deniliquin هي أكبر هيكل تصادم في العالم.

ويمتد عرض الحفرة بحوالي 323 ميلاً - مما يجعله أكبر بـ 100 ميل من الهيكل الذي كان يُعتبر سابقًا الأكبر في العالم.

وسابقًا ، يمكن العثور على هيكل تأثير Vredefort ، الذي يبلغ عرضه 186 ميلاً ، في جنوب إفريقيا.

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وقدّر العلماء أن الهيكل قد تشكل منذ حوالي 445 مليون سنة خلال فترة تعرف باسم الأوردوفيشي المتأخر.

وزعمت الدراسة ، أن اكتشاف الهياكل من هذا النوع صعب اليوم بسبب التعرية وإخفاء المياه العميقة.

وتم عمل خرائط مفصلة لاقتراح مكان اصطدام الكويكب بالأرض ، ويستخدم العلماء الاكتشافات الجيولوجية لتحسين فهمهم.

ويتضمن ذلك العثور على أمثلة على المقذوفات - وهي مادة تنفصل عن الأرض عندما تصطدم صخرة فضائية ويمكن أن ينتهي بها الأمر بعيدًا عن موقع الاصطدام.