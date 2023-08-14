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رئيس التحرير
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تكنولوجيا

هل نسيت باسوورد موبايلك الأندرويد؟.. إليك حل هذه المشكلة

هل نسيت باسوورد موبايلك
هل نسيت باسوورد موبايلك الأندرويد .. إليك حل هذه المشكلة

يمكن أن يكون نسيانك  كلمة مرور هاتفك أو رقم التعريف الشخصي أو إلغاء نمط القفل، مشكلة كبيرة بالنسبة لك، تقيدك من الوصول إلى استخدام هاتفك، وهي واحدة من أكثر التجارب المحبطة في عالمنا الرقمي، لا سيما بالنظر إلى كمية البيانات الشخصية المخزنة على الأجهزة المحمولة ومقدار اعتمادنا عليها. 

 

ومع ذلك هناك حلول لهذه المشكلة المزعجة. في هذه المقالة من موقع ، gizchina سوف نتعمق في مجموعة متنوعة من الطرق لاستعادة الوصول إلى جهازك الأندرويد الخاص بك عندما تجد نفسك غير قادر على تذكر كلمة المرور أو كيف تفك نمط القفل.

هناك مجموعة من الإستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على استعادة الوصول إلى جهاز Android الخاص بك عندما تكون مقفلاً.

هل نسيت باسوورد موبايلك الأندرويد .. إليك حل هذه المشكلة

الطريقة الأولى: ابحث عن جهازي

إذا حاولت استخدام نمط إلغاء القفل unlock pattern عدة مرات دون تذكر الطريقة الأكثر فاعلية ، فيمكنك استخدام خاصية "العثور على جهازي" ، الذي كان يُعرف سابقًا باسم مدير جهاز أندرويد، والذي توفره شركة "جوجل". هذه الأداة قابلة للتطبيق على جميع هواتف Android الرسمية المرتبطة بحساب Google. من خلال هذه الأداة الرسمية ، يمكنك تحديد موقع جهازك أو قفله أو مسحه عن بُعد باستخدام جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى إنشاء كلمة مرور جديدة لاستعادة الوصول.

لتحقيق ذلك ، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى myaccount.google.com/find-your-phone.

أدخل بيانات اعتماد حساب  جوجل  Google الخاصة بك.

اختر الجهاز المقفل.

انقر فوق خيار القفل.

أنشئ كلمة مرور جديدة.

عند الانتهاء من هذه الخطوات ، يمكنك استخدام كلمة المرور الجديدة التي قمت بعملها حديثًا لإلغاء قفل جهاز  Android  من الشاشة المقفلة. بعد ذلك ، انتقل إلى الإعدادات لإعادة ضبط نظام الإغلاق المفضل لديك.

هل نسيت باسوورد موبايلك الأندرويد .. إليك حل هذه المشكلة

الطريقة الثانية: من خلال الـ Gmail

وهي طريقة فعالة ورائعة خاصة مع الهواتف القديمة، استعادة كلمة المرور عبر  Gmail. عندما نقوم بإدخال نمط غير صحيح خمس مرات ، يصبح خيار "نسيت كلمة المرور" “Forgot your password” مرئيًا. 

إذا قمنا بتمكين تفعيل الواي فاي WiFi أو الاتصال بالإنترنت عبر الداتا ، فيمكننا استخدام هذا الخيار لإدخال البريد الإلكتروني المرتبط بالجهاز مع وكلمة المرور ، وبالتالي إلغاء قفل الجهاز.

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الطريقة الثالثة: من خلال safe Mode

استخدام الوضع الآمن لإلغاء الأقفال وهي طريقة فعالة فقط مع أقفال الطرف الثالث، الغير تابعة للنظام نفسه يتمحور هذا الحل حول تنشيط "الوضع الآمن" ، وهي آلية تبدأ تشغيل الجهاز المحمول مع تعطيل التطبيقات التي تم تنزيلها.

عادةً ما يستلزم تفعيل الـ Safe Mode الضغط باستمرار على زر الطاقة ، مما يؤدي إلى ظهور نافذة بها خيارات مثل "إيقاف التشغيل" Power off. يؤدي الاستمرار في الحفاظ على الضغط على الزر إلى عرض تحذير ، وعند هذه النقطة يتم الضغط على الزر حتى ظهور خيار إعادة التشغيل في الوضع الآمن.

باسوورد كلمة مرور إلغاء نمط القفل Android جوجل أندرويد

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