رشوة أحجار كريمة تضع مسئولا شهيرا ببريطانيا في ورطة

اتُهم رئيس أركان رئيس مدغشقر، رومي أندرياناريسوا، وشريكه في العمل فيليب تابوتو، بالسعي للحصول على رشوة من شركة تعدين الأحجار الكريمة البريطانية، Gemfields.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بحسب التهم قدمت الشركة تراخيص للعمل في مدغشقر مقابل حوالي 225,000 جنيه إسترليني.

تم اتهام أندرياناريسوا وتابوتو بطلب رشوة أو الموافقة على تسلمها أو قبولها. تم إعادة الاثنين إلى الحبس الاحتياطي بعد جلسة قصيرة يوم السبت.

وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، يُتهم الزوجان، السيدة أندرياناريسوا (البالغة من العمر 46 عامًا) والسيد تابوتو (البالغ من العمر 54 عامًا)، بمحاولة الحصول على حصة 5٪ في أي من مشاريع شركة Gemfields في مدغشقر.

تم اعتقال الزوجين في منطقة فيكتوريا وسط لندن يوم الخميس بعد ظهر، وذلك في اجتماع يُشتبه في أنهما حاولا طلب رشوة.

صرح آندي كيلي، رئيس قسم الفساد الدولي في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، قائلاً: "أنا ممتن لشركة Gemfields لتوجيه انتباهنا إلى هذه المسألة ولتعاونها المستمر مع التحقيق".

حضرت أندرياناريسوا وتابوتو جلسة المحكمة يوم السبت، وتم وضعهما قيد الحبس الاحتياطي حتى جلسة المحاكمة المقبلة التي ستعقد في محكمة ساوثوارك كراون في 8 سبتمبر.