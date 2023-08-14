لاعب طائرة الزمالك يشكو النادي ويطلب فسخ التعاقد

كشف مصدر مقرب من محمد مجدي الجون لاعب الكرة الطائرة بنادي الزمالك ، عن تقدمه بشكوى ضد النادي الأبيض لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأشار المصدر إن اللاعب في شكواه أكد انه لم يحصل على مستحقاته منذ يناير الماضي بالإضافة لعدم الحصول على مكافآت الدوري و كأس مصر الموسم المنقضي بالإضافة لمكافأة كأس مصر موسمي 2020/2021 و 2021/2022.

وطالب اللاعب الزمالك بالسداد أو فسخ عقده ، ومن جانبه أمهل اتحاد الطائرة، نادي الزمالك شهرا للسداد أو فسخ عقد اللاعب.

وكان نادي الزمالك قد جدد عقد محمد مجدي لاعب فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي، الصيف الماضي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتوج محمد مجدي مع الزمالك بلقبي الدوري و كأس مصر الموسم المنقضي .

وفي سياق آخر تماثل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في أربطة الكاحل، والتي أبعدته عن المشاركة مع الأبيض في البطولة العربية بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.

وأنهى المدافع برنامجه التأهيلي في الفترة الماضية وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأصبح محمود علاء جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب بدء فترة الإعداد بعدما اطمأن الجهاز الطبي على تماثله للشفاء من الإصابة بنسبة 100%.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.