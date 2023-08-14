رئيس وزراء دولة أوروبية يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس وزراء لاتفيا، كريسيانيس كارينز، اليوم الإثنين، أنه وحكومته سيتنحيان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي بيان على موقع إكس، تويتر سابقا، قال كارينز الذي يقود تحالف الوحدة الجديدة من يمين الوسط، إنه أبلغ فصيله بأنه سيقدم خطاب استقالة إلى الرئيس إدجارس رينكيفيكس يوم الخميس.

كما اتهم رئيس الوزراء شركاءه في الحكومة في تحالف القائمة المتحدة المحافظ وحزب التحالف الوطني اليميني بـ”عرقلة العمل من أجل الرفاهية والنمو الاقتصادي”، داعيا فصيله إلى تسمية مرشح ليحل محله.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، أصر كارينز على أن لاتفيا بحاجة إلى حكومة قوية وديناميكية قادرة على اتخاذ قرارات صعبة.

وأضاف كارينز: “بالنسبة لأي بلد، هناك صعوبات عندما يحاول شخص ما التمسك بمنصبه.. لم يكن هذا هدفي أبدا”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال كارينز الأسبوع الماضي إنه سيبدأ مفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم جديد مع تحالف التقدميين واتحاد الخضر والمزارعين، وهما في المعارضة. في ذلك الوقت، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لا ينوي التنحي.

ووافقت المعارضة على عقد اجتماع، على الرغم من أن القائمة الموحدة والتحالف الوطني رفضا المشاركة في المحادثات. وقال سياسيون من كلا الحزبين إنهم مستعدون للدخول في حوار داخل الائتلاف القائم فقط.