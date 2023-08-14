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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات مدمرة.. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن العمليات العسكرية في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي شن هجومًا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف في إفادة صحفية: "شن الجيش الروسي خلال الليل هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة على أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات إرهابية”، مضيفا أنه "تم تحقيق هدف الضربةـ وتم ضرب جميع الأهداف المحددة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية هزم القوة البشرية للعدو والمعدات العسكرية في 152 مقاطعة".

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وتابع: "أصيبت بطارية من منظومة صواريخ اس -300 المضادة للطائرات بالقرب من قرية زيليني جاي بمنطقة ميكولايف."

وأشار إلي أن “ أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين من نظام الإطلاق الصاروخي هيماريس”.

وأكد كوناشينكوف إنه تم تدمير 28 طائرة أوكرانية بدون طيار.

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