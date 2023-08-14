نائب رئيس غرفة القاهرة: محاور عديدة لتكثيف جهود تنمية القطاعات الاقتصادية

كشف شريف يحيي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهود مكثفة للنهوض بكافة القطاعات التجارية المختلفة.

وقال “يحيي”، في تصريحات خاصة عقب اختياره نائبًا أول لرئيس غرفة القاهرة التجارية خلال الدورة الانتخابية الجديدة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، إن خطة التطوير والتنمية للأنشطة المختلفة ستعتمد علي محاور عديدة منها رؤية ومقترحات الشعب التجارية المختلفة بالغرفة، حيث أن أعضاء الشعب النوعية هم من يلمسون أدق التفاصيل علي أرض الواقع؛ ولذلك رؤيتهم تمثل أهمية خاصة لمجلس إدارة الغرفة في نجاح خطته التنموية.

وأكد نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن التنسيق والتناغم وفتح لغة حوار موسعة مع كافة الأنشطة تقرب وجهات النظر وتظهر التفاصيل الدقيقة التي قد تؤدي إلي طفرة تطويرية وتوسعية في الأنشطة التي تمثل قاعدة أساسية للاقتصاد القومي.

وتابع “تفعيل البروتوكولات الموقعة مع الغرف بالدول المختلفة نقطة في غاية الأهمية للانفتاح على العالم الخارجي والعمل على جذب استثمارات جديدة تضيف للاقتصاد الوطني، وهذا الملف سيلقي اهتمام كبير من مجلس إدارة الغرفة الجديد”.

وقال نائب رئيس غرفة القاهرة، إنه يعول علي المرحلة القادمة في تطوير وتنمية كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية في ظل توجهات الدولة والتسهيلات التي تتم حاليًا خاصه علي الصعيد الاقتصادي.