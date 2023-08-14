أزمة النيجر.. ما هو مصير بازوم بعد اتهامه بالخيانة العظمى ؟

واصلت السلطات في النيجر احتجاز الرئيس محمد بازوم، في قصره بنيامي بعد أحداث 26 يوليو الماضي، حيث عزله الجيش النيجري من منصبه وجاءت أحدث التطورات باتهامه بـ"الخيانة العظمى".

وتعيش النيجر حالة من عدم الاستقرار بسبب ردود الأفعال الدولية تجاه البلد الواقع في غرب أفريقيا، حيث سعت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" قبل أيام قليلة للتدخل العسكري وإعادة بازوم إلى الحكم وهو الخيار الذي وجد دعم دولي واسع، قبل أن تتراجع المجموعة في مستهل الأسبوع الجاري.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إن الرئيس بازوم شهد أحداثا متناقضة على مدار اليومين الماضيين، حيث خضع لفحوصات طبية من طبيبه الذي أكد أنه يتمتع بصحة جيدة، يوم 12 أغسطس الجاري، وفي اليوم التالي أكد الجنرال أمادو عبد الرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري أمس الأحد 13 أغسطس، في بيان صحفي تلاه التلفزيون الوطني أنه يريد محاكمته.

وأورد المتحدث في خطابه، أن سبب توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى "بازوم" هو مراسلاته مع مواطنين أجانب ورؤساء دول أخرى ومنظمات دولية، دون ذكر أي تفاصيل عن محتوى المراسلات المذكورة.

وفيما يتعلق بعقوبة الخيانة العظمى المتهم بها بازوم، فإن عقوبتها تصل إلى الإعدام وفقا للقانون في النيجر، حيث يُدان أي شخص "يحتفظ بمعلومات استخباراتية لدى قوة أجنبية بهدف حملها على القيام بأعمال عدائية ضد النيجر، أو من خلال تسهيل تغلغلها في أراضي النيجر".