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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعترافات صادمة .. بيان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فساد نجل بايدن

هانتر بايدن
هانتر بايدن

قال عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمي روسكين، إن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن، فعل الكثير من الأشياء غير القانونية، مشيرًا إلى أن التحقيق في قضيته لا يجري بشكل سلس.

وقال راسكين، لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية،  "يبدو من الواضح حقًا أن هانتر بايدن مدمن مخدرات وقام بالكثير من الأشياء غير القانونية والخاطئة حقًا”، معربا عن ثقته في أن السياسيين الأمريكيين لا ينبغي أن يتدخلوا في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة بايدن الابن بأن تتبع مجراها.

كما اعترف عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، بأن التحقيق الفيدرالي بشأن نجل بايدن "لا يسير بسلاسة".

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وقال: "من وجهة نظري، يتعلق الأمر بسيادة القانون، ونظام العدالة يعمل بالطريقة التي يعمل بها. 

ومن الواضح أن هذا لا يسير بسلاسة، ولن يتفق جانب أو آخر بالضرورة مع مسار الأحداث هذا”.

بايدن هانتر بايدن مجلس النواب الأمريكي

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