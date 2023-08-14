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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. علامات تلف سير المجموعة بالسيارة.. يجب منع الركاب من وضع أقدامهم على التابلوه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة كيا عن سياراتها الجديدة كيا K3 ، وتنتمي سيارة كيا الجديدة إلي فئة السيارات السيدان ، واطلق علي K3 في العديد من أسواق سيارات العالم اسم " سيراتو أو فورتي "، وهي بديل لسيارة ريو في العديد من أسواق السيارات الجديدة ولذلك أصبحت مثيرة للجدل .

يوجد بالسيارات العديد من السيور وتتواجد لتغطي الكثير من الوظائف المختلفة والمتعددة ، ولكن بالنسبة الي السيارات الجديدة فهمي تعمل بـ سير واحد يصل عمود الكرنك بالمحرك ويقدم العديد من الوظائف منها، عمل الدينامو والتكييف والباور ستيرنج.

تتحرك السيارات علي الطرق السريعة بسرعة عالية، وذلك يعرض أصحاب السيارات وركابها للخطر اذا تم وقوع أي حادث حتي وان كان بمحض الصدفة، وبالتالي يجب علي الركاب الأمامي أن يقوم بالجلوس بشكل سليم تحسبا لوقوع أي مشكلة أو حادث علي الطريق السريع .

أعلنت الحكومة منذ فترة عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي تمكن المصريين المغتربين بالدول الأخرى من جلب سياراتهم معهم الي مصر عند نزولهم، وجاءت تلك المبادرة بهدف التخفيف علي المواطنين وللحد من أسعار السيارات المرتفعة بشكل جنوني .

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 ، وتنتمي إكس فورس الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم مدمج مميز، وبإمكانيات متطورة، بالإضافة الي انه سيتم إنتاج السيارة لأول مرة في إندونيسيا .

قامت شركة بولاريس الأمريكية بإصدار استدعاءات لأكثر من 400 ألف سيارة ، وتمت عملية الاستدعاء علي مرحلتين الأولي تم استدعاء 27300 ألف سيارة من إنتاج عام 2021 من طراز "RZRXB  تيربو، وطرازات RZR تيربو S .


 

مواصفات كيا K3 الجديدة تلف سير المجموعة بالسيارة تابلوه السيارة مبادرة سيارات المصريين ميتسوبيشي إكس فورس 2024 بولاريس الأمريكية

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