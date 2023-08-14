محافظ الدقهلية: تعاون مستمر مع النواب لتحقيق احتياجات ومطالب المواطنين

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعضاء البرلمان بمحافظة الدقهلية وأكد " مختار" علي التواصل المستمر مع النواب مضيفا أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة ..

وأضاف:نعمل جميعا من خلال مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديروا العموم بديوان عام المحافظة من اجل العمل علي تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين المتعلقة بكافة القطاعات بنطاق المحافظة والتي يتم عرضها ودراستها بالتعاون مع نواب البرلمان بالدقهلية.



وأكد المحافظ أن هناك تكليفات لجميع اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة للتعاون التام مع أعضاء البرلمان لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب وإحتياجات ابناء الدقهلية.

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