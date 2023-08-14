غزل المحلة يتعاقد مع هذا الثنائى لدعم صفوفه

أعلن نادي غزل المحلة عن الصفقتين السابعة والثامنة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهما اللاعبان أحمد عبدالحميد "قطة" ، وأحمد مجدى في صفقة انتقال حر .

ووقع أحمد عبدالحميد "قطة" على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

ووقع أحمد مجدى نجم منتخب مصر للناشئين على عقود انضمامه لمدة موسمين مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.