عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يتعاقد مع هذا الثنائى لدعم صفوفه

صدى البلد

أعلن نادي غزل المحلة عن الصفقتين السابعة  والثامنة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في  الموسم الجديد وهما اللاعبان أحمد عبدالحميد "قطة" ، وأحمد مجدى في صفقة انتقال حر .

ووقع أحمد عبدالحميد "قطة" على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

ووقع أحمد مجدى نجم منتخب مصر للناشئين على عقود انضمامه لمدة موسمين مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ترشيحاتنا

الدنمارك تعتذر عن حرق المصحف.. وإجراء قانوني عاجل لوقف هذه الأعمال

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

أول رد فعل من مجدي أفشة بعد تجديد عقده مع الأهلي

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

كوريا الشمالية تفرض قانونا جديدا على الملابس.. "الشورت" القصير للرجال فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ