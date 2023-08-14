عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بالسلام العادل والشامل

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن

قال الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الصندوق، أن العلاقات المصرية والأردنية والفلسطينية ممتدة عبر آلاف السنين وهناك توافق ورؤى في العديد من القضايا سواء على المستوى العربي والإقليمي والدولي وتعد القضية الفلسطينية التوافق الأهم بين مصر والأردن وفلسطين لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآمال وطموحاته في أقامه دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.


وأكد “ أسعد” في تصريحات له اليوم، علي أن القمة الثلاثية التي أقيمت اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس للوقوف علي ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

 

فلسطين تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الحرائق

أول سفير سعودي في فلسطين يقدم أوراق اعتماده


وأشاد أسعد بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية والذي أكد علي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ووضع جدول زمني لاستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير، بالإضافة أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين وان السبيل الوحيد على تحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.


وطالب مساعد رئيس حزب حماة الوطن من القادة الفلسطينيين ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الذي يؤثر على وحدة وصلابة الموقف الفلسطيني في الدفاع عن قضيته.


كما طالب المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة علي حدود 67 وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

حزب حماة الوطن القضية الفلسطينية الأردن الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

موضوعات متعلقة

اشتية: تعيين السعودية سفيرا لدى فلسطين يحمل دلالات مهمة

ملك الأردن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية بشأن فلسطين

ترشيحاتنا

الدنمارك تعتذر عن حرق المصحف.. وإجراء قانوني عاجل لوقف هذه الأعمال

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

أول رد فعل من مجدي أفشة بعد تجديد عقده مع الأهلي

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

كوريا الشمالية تفرض قانونا جديدا على الملابس.. "الشورت" القصير للرجال فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ