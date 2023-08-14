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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري بالدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2023- 2024 الذي بدأ أولي مبارياته يوم 12 أغسطس الجاري وتستمر حتى 19 مايو 2024.

يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث والفعاليات الكبرى للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الحملة الدعائية تتضمن إعلانات لمدة دقيقتين بكل مباراة يتم بثها عبر شاشات العرض الإلكترونية الموجودة بالملاعب التي تُقام عليها المباريات والمنقولة عبر القنوات الإنجليزية المتخصصة إلى دول العالم المختلفة ويتابعها الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن هذه الإعلانات ستظهر لجميع مشاهدي مباريات الدوري الإنجليزي في كل دول العالم، حيث يحظى هذا الدوري بأعلى نسبة مشاهدة بين كل بطولات كرة القدم في العالم.

من جانبه أوضح محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن، أن هذه الإعلانات تهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية الواعدة (مرسي علم، والعلمين الجديدة بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية في أبو سمبل بمحافظة أسوان.

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