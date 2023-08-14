البابا تواضروس يحصل على دكتوراه فخرية من المجر

يتسلم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دكتوراه فخرية من المجر، يوم الأحد المقبل.

وقالت مصادر كنسية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا، اليوم/الاثنين/، إن البابا تواضروس سوف يبدأ يوم الجمعة جولة رعوية في دول أوروبا.

وأضافت المصادر أنه سيكون في استقبال البابا عدد كبير من أقباط النمسا والمجر؛ للمشاركة في هذه الاحتفالية، حيث يجرى إعداد رحلات لأقباط وسط أوروبا لحضور المناسبة.

ونوهت المصادر بأن البابا سيزور ألمانيا يوم 25 أغسطس؛ لافتتاح المؤتمر السنوي لشباب أوروبا والذي يستمر ثلاثة أيام.