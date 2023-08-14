"شهرزاد" تستقبل مبدعيها في حفل إطلاق المنصة الإلكترونية

أقامت مبادرة "شهرزاد" الثقافية حفل استقبال بمناسبة إطلاق منصة "شهرزاد" الرقمية على الإنترنت، كأولى خطوات المبادرة نحو إثراء المحتوى العربي المقروء والمسموع والمرئي على شبكة الإنترنت. وذلك بحضور عدد كبير من المبدعين والكتاب والإعلاميين من كتاب المنصة وضيوفها.



وكان من أبرز الحاضرين الشاعر أحمد الشهاوي، والفنان أحمد اللباد، والروائي أشرف عبد الشافي، والكاتب شريف صالح، والروائي وأستاذ التاريخ د. محمد عفيفي، والناقد وأستاذ النقد الحديث الدكتور هيثم الحاج علي، والكاتب وأستاذ الأدب والنقد الدكتور أيمن بكر، والناقد وأستاذ النقد الأدبي الدكتور شوكت المصري، والناشر المهندس علي عبد المنعم، والكاتب جمال المراغي. ومن نقاد السينما حضر كل من النقاد أسامة عبد الفتاح، وأحمد شوقي، ومحمد طارق، وأمنية عادل. كما حضر الإعلاميون إيهاب دكروري، ومنى سالمان، ومنى الشايب، ود. صفاء النجار، وماجدة القاضي، ورشا عزات، والمخرجة أسماء إبراهيم. والكاتبات الصحفيات ابتسام أبو الدهب، وأميرة دكروري، وعائشة المراغي.



كان في استقبال الحضور رائدة الأعمال منال أمين رئيس مجلس إدارة المبادرة، والكاتب والمترجم أحمد صلاح الدين الرئيس التنفيذي والإبداعي للمبادرة، ومي عبد الوهاب مدير تطوير الأعمال بالمبادرة، والكاتب الصحفي زين العابدين خيري رئيس تحرير منصة شهرزاد الإلكترونية، الذين أعربوا عن ترحيبهم وتقديرهم بحضور هذا الكم من الأسماء الكبيرة ذات الثقل في مجالات تخصصها المختلفة، وقاموا بشرح أهداف وخطوات المبادرة، مؤكدين أن الخطوة الأولى منها لم تكن لتتحقق إلا بمساهمة هذه الأسماء الكبيرة.

