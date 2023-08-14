تعرف على موعد إقامة قرعة الدوري الممتاز

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موعد إقامة قرعة الدوري الممتاز.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك: رابطة الأندية تقرر إقامة قرعة الدوري الممتاز7 أو 9 سبتمبر.

وكان قد أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأن سيتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرا.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أحمد دياب بذل جهودا كبيرا مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الاشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدءوا فيه".

وأضاف: "الأسبوع المقبل، سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية، لاختيار ممثليها في الرابطة، وبعدها يتم عقد اجتماع وإعلان تشكيل الرابطة استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، ومن الواضح هو استمرار معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك أنا واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".

وأكمل: "خلال موسمين ستم انهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا انهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".