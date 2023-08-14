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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الإثنين، إن روسيا سترد إذا قرر الجيش البولندي غزو غرب أوكرانيا.

وأوضح جونسون، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، "يعتمد الأمر على الغرب فيما إذا كانت العمليات العسكرية ستتوسع… إذا زاد الغرب من التهديد وقررت بولندا غزو أوكرانيا، الجزء الغربي منها، يمكن لروسيا تغيير أهدافها العسكرية”.

وأضاف أن “المهمة الرئيسية لموسكو الآن هي إضعاف القوات المسلحة الأوكرانية، حيث سيسمح هذا الأمر بعبور نهر دنيبر والسيطرة علي أوديسا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جونسون، إن أوديسا بالنسبة لـ روسيا لها أهمية تاريخية كبيرة، لذا فإن الرغبة في إعادة أراضيهم مبررة تمامًا.

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وقال جونسون، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، إن "أوديسا مهمة تاريخيا بالنسبة لروسيا. أعتقد أن القياس التالي سيكون مناسبًا هنا: دعنا نقول أن تكساس كانت مرة أخرى تحت السيطرة المكسيكية. تخيل الحماسة التي سيريد بها معظم الأمريكيين إعادة هذه الأرض مرة أخرى وضمان سلامتها كجزء من أمريكا”.

وأشار المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلى أن روسيا لديها كل القدرات العسكرية للمضي قدما.

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