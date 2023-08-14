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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

العالمي للمجتمعات المسلمة ينهئ شوقي علام بتجديد الثقة به مفتيا للجمهورية

الدكتور محمد البشاري
الدكتور محمد البشاري

تقدم الدكتور علي النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجتمعات المسلمة، بالنيابة علة أعضاء المجلس، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة صدور القرار الرئاسي بتمديد فترة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام جديد.

وقال الدكتور محمد البشاري، إن مفتي الجمهورية، يحظى بمرتبة يستحقها لمجهوداته الدؤوبة متمنيا دوام التوفيق والاستمرار في الخطى الناجحة والمثمرة.

برقية تهنئة

مفتي الجمهورية يشكر الرئيس

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم ١٢ أغسطس.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان له اليوم: "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني"، مؤكدًا أنَّ قرار التجديد له للمرة الثالثة يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج.

واختتم المفتي بيانه بقوله: "نحن لا زلنا على العهد مستمرين في جهودنا التي بدأناها قبل سنوات في دار الإفتاء المصرية من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات".

جدير بالذكر أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣ بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مفتى الجمهورية القرار الرئاسي شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي

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