رد فعل بايدن على ارتفاع عدد القتلى بهاواي يثير غضبا واسعا بأمريكا

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لانتقادات حادة بسبب رد فعله على ارتفاع عدد القتلى في هاواي جراء حرائق الغابات الشديدة، حيث أخبر الصحفيين خلال عطلة على شاطئ ديلاوير أنه “ليس لديه تعليق”.

وقال جاستن سينك من بلومبرج على “إكس”، المعروف سابقا باسم “تويتر”: “بعد بضع ساعات على شاطئ ريهوبوث ، سئل بايدن عن ارتفاع عدد القتلى في هاواي.. ورد الرئيس بـ”لا تعليق” قبل عودته إلى المنزل”.

وأكد الفيديو في وقت لاحق روايته، حيث توقف بايدن لفترة وجيزة قبل الرد والدخول في وسيلة النقل الخاصة به.

وقال مهدي حسن، مقدم برنامج شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، الذي كثيرا ما يدافع عن البيت الأبيض، إن رد بايدن “سيؤذيه” ووصفه بأنه “أخطاء غير مقصودة”.