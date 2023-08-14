تفاصيل صادمة.. الكونجرس الأمريكي يفجر مفاجآت بشأن عرقلة التحقيق ضد نجل بايدن

قال رئيس لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الإثنين، إنه عثر علي أدلة جديدة على عرقلة التحقيق ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وأوضح كومر، في بيان نشر على موقع لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي: “قال العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن المكتب أخطر الفريق الخاص بجو بايدن والمخابرات في عام 2020 بخطط إجراء مقابلة مع هانتر بايدن، لكن قيل لهم عدم القيام بذلك، وانتظار مكالمته”.

وقال رئيس لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي: "طُلب منهم عدم الاقتراب من هانتر بايدن وانتظار مكالمته، لكنه لم يتصل أبدًا. إن نقل المعلومات إلى الفريق الخاص بجو بايدن وعدم القدرة على استجواب هانتر بايدن هما مجرد مثالين على كيفية تعامل وزارة العدل مع التحقيق".

وأضاف كومر، أن “الانتهاكات حدثت عندما كان ديفيد فايس يقود التحقيق، وهو الشخص الذي فوضته وزارة العدل الأسبوع الماضي لقيادة التحقيق كمستشار خاص”.

وقال: "لجنة الرقابة لا تثق في فايس كمستشار خاص، بالنظر إلى فشله في منع فريق بايدن من الاتصال بوكلاء فيدراليين لم يُسمح لهم بمقابلة هانتر بايدن كما هو مخطط".

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمي روسكين، إن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن، فعل الكثير من الأشياء غير القانونية، مشيرًا إلى أن التحقيق في قضيته لا يجري بشكل سلس.

وقال راسكين، لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية، "يبدو من الواضح حقًا أن هانتر بايدن مدمن مخدرات وقام بالكثير من الأشياء غير القانونية والخاطئة حقًا”، معربا عن ثقته في أن السياسيين الأمريكيين لا ينبغي أن يتدخلوا في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة بايدن الابن بأن تتبع مجراها.

كما اعترف عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، بأن التحقيق الفيدرالي بشأن نجل بايدن "لا يسير بسلاسة".