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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدربة طاقة: متركزش في كل موقف يحصل معاك.. فيديو

سوزي الملواني
سوزي الملواني

قالت سوزي الملواني، مدربة طاقة المكان وقانون الجذب، إن قانون التجاهل يعني عدم التركيز في كل موقف يحدث وكل كلمة تسمعها.

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محمود محيي الدين: التركيز على مشروعات الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية

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احذر التجاهل.. إجراءات فورية لابد من تفعيلها عند سخونة هاتفك الآيفون 

وأضافت “الملواني”، مدربة طاقة المكان وقانون الجذب، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "التجاهل أيضا يعني عدم التركيز في أي نظرة من قبل أي شخص، حتى لو كان الكلام مباشرا لك".

وأشارت مدربة طاقة المكان وقانون الجذب، "لو حد قال لواحدة "انتي تخنتي وطلع ليكي كرش كده ليه"، دي يترد عليها يتقال لها رأيك فيا يخصك أنا مش مستنية رأي حد".

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