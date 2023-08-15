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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع واردات الصين من فول الصويا خلال 7 أشهر

فول الصويا -صورة
فول الصويا -صورة أرشيفية

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك في الصين أن بكين استوردت 62.3 مليون طن من فول الصويا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بزيادة 15 بالمائة على أساس سنوي.

أضافت البيانات الصادرة والتي نشرتها وكالة الأنباء الصينية  أن حجم واردات الصين من فول الصويا بلغ في شهر يوليو وحده إلى 9.73 مليون طن، منخفضاً من 10.27 مليون طن قياساً إلى شهر يونيو الماضي، غير أنه كان أكثر مما سجّله خلال ذات الفترة من العام الماضي عند 7.88 مليون طن.

ازدادت قيمة الواردات لكل طن بنسبة 1.3 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى، لتصل إلى 4334.6 يوان (حوالي 605.39 دولار أمريكي ).

الصين أكبر مستورد لفول الصويا في العالم

استوردت الصين باعتبارها أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، استوردت إجمالي 91.08 مليون طن في العام الماضي. وعادة ما يتم طحن هذه الواردات لاستخدامها في أغراض تغذية الحيوانات في البلاد.

الصين فول الصويا بكين دولار الواردات

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