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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من "إيكواس" بشأن محاكمة رئيس النيجر بتهمة الخيانة

محمد بازوم
محمد بازوم

أعربت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الإثنين، عن قلقها وصدمتها إزاء نوايا محاكمة رئيس النيجر، محمد بازوم، بتهمة الخيانة.

وأكدت "إيكواس”، أن “تحركات المجلس العسكري في النيجر بشأن محاكمة "بازوم" خطوة استفزازية جديدة”.

وقالت إن “بازوم سيبقى الرئيس المنتخب في النيجر ويجب إطلاق سراحه وإعادته لمنصبه على الفور”.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد رئيس الحكومة المعين من المجلس العسكري بالنيجر، علي الأمين زين، بالتغلب على عقوبات إيكواس.

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فيما أكد وزير خارجية النيجر المعزول أن المجلس العسكري الحاكم يريدون إعادة البلاد للعصر الحجري بمحاكمة رهائنهم.

وأعلن رئيس الحكومة في النيجر المعين من المجلس العسكري، بدء المباحثات مع مجموعة الإيكواس، قائلا إن "رئيس المجلس العسكري في النيجر أعطى الضوء الأخضر لبدء محادثات مع مجموعة الإيكواس".

النيجر ايكواس محمد بازوم المجلس العسكري في النيجر

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