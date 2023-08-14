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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جاور السعيد تسعد| سوزي الملواني: طاقة الغضب والانتقام سيئة جدا.. فيديو

سوزي الملواني
سوزي الملواني

قالت سوزي الملواني، مدربة طاقة المكان وقانون الجذب، إن طاقة الغضب والانتقام سيئة جدا.

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وأضافت سوزي الملواني، مدربة طاقة المكان وقانون الجذب، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "إذا كان هناك أصدقاء أو شخصيات في حياتك بتستهلك طاقتك يجب التقليل منهم وتقليل وقت الجلوس معهم"، معقبه: "جاور السعيد تسعد".

 

وأشارت سوزي الملواني، مدربة طاقة المكان وقانون الجذب،: "الشخض كثير الشكوى يفوق بمجرد الشكوى عندما يرميها لشخص آخر"، موضحه: "قانون التجاهل يعني عدم التركيز في كل موقف يحدث معي وكل كلمة سمعتها".
 

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