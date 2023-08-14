جاور السعيد تسعد| سوزي الملواني: طاقة الغضب والانتقام سيئة جدا.. فيديو

قالت سوزي الملواني، مدربة طاقة المكان وقانون الجذب، إن طاقة الغضب والانتقام سيئة جدا.

وأضافت سوزي الملواني، مدربة طاقة المكان وقانون الجذب، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "إذا كان هناك أصدقاء أو شخصيات في حياتك بتستهلك طاقتك يجب التقليل منهم وتقليل وقت الجلوس معهم"، معقبه: "جاور السعيد تسعد".

وأشارت سوزي الملواني، مدربة طاقة المكان وقانون الجذب،: "الشخض كثير الشكوى يفوق بمجرد الشكوى عندما يرميها لشخص آخر"، موضحه: "قانون التجاهل يعني عدم التركيز في كل موقف يحدث معي وكل كلمة سمعتها".

