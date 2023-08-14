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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "بلدي أمانة".. تنفيذ 2450 زيارة منزلية لتوعية 22 ألف شخص بأسوان

صدى البلد

قال محافظ أسوان أشرف عطية، إنه جرى تنفيذ 2450 زيارة منزلية، استهدفت توعية 22 ألفًا و538 من السيدات والرجال والأطفال داخل 30 قرية ونجع بمختلف المراكز؛ وذلك ضمن حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة".

ووجه المحافظ، في بيان اليوم "الاثنين"، بتوفير كافة أوجه الدعم لتكثيف الجهود المبذولة وزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي؛ في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية "حياة كريمة". 

من جانبها، أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى، أن حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

ونوهت بأن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات.

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