برلمانية عن تدريب 10 آلاف طالب جامعى لإقامة مشروعات: يؤهلهم لسوق العمل

قالت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن هناك وحدات بوزارة التعليم العالي مخصصة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تقدم برامج تدريبية للطلاب علي ريادة الأعمال، لافتة إلي وجود إحتياج لمشاركة جهات أخري لهذه الوحدات حتى يكون لها فعالية أكثر.

مكافأة ممتازة للطلاب

و أكدت “ عمر ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتدريب 10 آلاف طالب على إقامة مشروعات فترة دراستهم بالجامعة، بمثابة مكافأة ممتازة للطالب المجتهد الراغب في تطوير مهاراته في مجال ريادة الأعمال، معقبة “ هناك حالة من العزوف لدى الطلاب بشأن تلقي تدريبات صيفية بسبب إعتقادهم أن الأمر غير مجدى أو ذو عائد مربح”.

وتابعت النائبة : فكرة إنتهاء هذه المبادرة بتمويل عدد من مشروعات طلاب الجامعات، ستكون حافز قوى للكثير منهم بالإقبال علي إطلاق مشروعاتهم الخاصة سواء خلال فترة الاجازة الصيفية أو بشكل عام.

وأشارت عضو لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلي أنه قد تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارتى التعليم والصناعة، يهدف لتأهيل طلاب التعليم الفنى وتدريبهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، لذا لابد من عقد بروتوكول تعاون آخر بين التعليم العالي والتضامن في هذا الشأن.

وأختمت البرلمانية حديثها، بالإشارة إلي الفوائد التي سيحصل عليها الطالب من المشاركة فى هذه المبادرة ، والتي أهمها الإستعداد لسوق العمل ومعرفة متطلباته ومن ثم يوجد لنفسه فرص تشغيل سواء داخل أو خارج الدولة.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، حيث تستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءًا من شهر أغسطس الجاري ، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية وتقدم الوزارة فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5000 آلاف مشروع إنتاجي تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.

وأشارت القباج أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب الجامعات والمعاهد وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية أو من تستهدفهم الوزارة في برامجها المختلفة، اتساقاً مع مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية والتي تستهدف بالأساس دعم القدرات الاجتماعية والمادية للطلاب وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والوطنية.