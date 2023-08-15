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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تفحص عروض استيراد زيت عباد.. الخميس

زيت طعام
زيت طعام

تتعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد غد، الخميس، على شراء زيت الطعام المستورد من خلال فحص عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 1 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ فى عبوات 1 لتر وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتسليم خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر 2023 حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

تحذيرات للتجار 

وعلي جانب أخر حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات مثل اسم وعنوان جهة التعبئة والوزن الصافى وسعر البيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وكذلك تدوين بلد منشأ الأرز واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلى مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

كما ألزمت وزارة التموين مستوردى الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.

ومنحت وزارة التموين جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.

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