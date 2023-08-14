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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القمة الثلاثية في العلمين الجديدة تعكس موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي،رئيس برلمانية حماة الوطن

قال النائب أحمد بهاء شلبي،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن فلسطين بمدينة العلمين الجديدة، تؤكد أن الموقف المصري  قيادة وشعبا من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ثابت ابد الدهر لن يتغير، وأن القاهرة دائما يكون لها دوراً فعالاً وبارزا فى وقف الاعتداءات الأسرائيلية على الفلسطينين وتعمل دائما على إحلال السلام.

وأضاف"شلبي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة ملحة على المستويين الأقليمي والدولي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.


وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب، على ضرورة وأهمية وقف قوات الاحتلال الاجراءات والانتهاكات التي تقوم بها ضد الفلسطينين وأراضيهم، وضرورة الرجوع للمعاهدات الدولية والمواثيق الأممية بشأن القضية الفلسطينية والقضايا المماثلة.

وطالب شلبي، المجمتعين الدولي والأقليمي بالاستناد إلي مبدأ الحياد تجاه الموقف الفلسطيني من أجل تسوية سياسية عادلة، والدفع نحو استئناف المفاوضات، وثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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