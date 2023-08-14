«قومي المرأة» بكفر الشيخ ينظم فعاليات متعددة ضمن حملات طرق الأبواب بمطوبس.. صور

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ فعاليات أمسيات الأسرة المصرية التي تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، واستهدفت الأمسيات 350 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرية إبيانة مركز مطوبس.





جاء ذلك بحضور السيدات والفتيات والأطفال، وفريدة المزين المقرر المناوب، وعفاف الجمل، والدكتور هالة نصر، ومروه طليس عضوات الفرع



وشملت الحملة عدداً من الأنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، وتشمل الأمسيات على إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض، وتم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

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