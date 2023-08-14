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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: مشروعات التنمية أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات

صدى البلد

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، مما ساهم في إعادة ترتيب المحافظة في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية.


ووجه محافظ قنا، بسرعه تذليل كافة التحديات وتلافي الملاحظات الخاصة بتسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.


واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع - أعمال التسليم التي تمت حتى الآن وتلافي الملاحظات مع الشركة المنفذة للمشروع وسرعة استخراج موافقات الحماية المدنية تمهيدًا للتشغيل الكامل للمشروع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة. 


وأوضح محافظ قنا، أن حجم الاستثمارات بمشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا والذى يضم قري " الأشراف البحرية، القناوية، الطوابية، جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، المخادمة، الغوصة، الشيخ عيسي، الحجيرات "، حيث بلغ حوالي 821 مليون جنيه، يستفيد منه 183 ألف نسمة من أهالي تلك القري.


وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة، حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحي على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية. 

 

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