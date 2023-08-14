السفيرة الأمريكية لدى روسيا تزور مراسل وول ستريت جورنال في السجن بموسكو

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الإثنين، إن السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي زارت مراسل الصحيفة إيفان جيرشكوفيتش المتهم بالتجسس في سجن ليفورتوفو في موسكو.

وتمت الزيارة اليوم الاثنين، وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لتريسي إلى جيرشكوفيتش، حيث ذكرت السفارة الأمريكية في موسكو أن جيرشكوفيتش بصحة جيدة.

ووفقًا لمركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام إيفان جيرشكوفيتش، بناءً على طلب من الجانب الأمريكي، بجمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة حول أنشطة مؤسسة داخل المجمع الصناعي العسكري الروسي.

واعتقل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكاترينبورج بمنطقة الأورال، حيث فتح محققو الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي الخاصة بالتجسس.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الصحفي الأمريكي تم القبض عليه متلبسا.

وفي 30 مارس الماضي، أمرت محكمة ليفورتوفو الجزئية في موسكو باحتجاز جيرشكوفيتش حتى 29 مايو، وفي 23 مايو تم تمديد اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر أخرى.