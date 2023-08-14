بالفيديو.. أمطار هائلة تدمر الهند والآلاف يشردون من منازلهم

تشهد مناطق عديدة في آسيا فيضانات مدمرة بسبب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تتزامن مع موسم الأمطار الموسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت اليوم الاثنين الدمار الهائل الذي سببته الأمطار الغزيرة في ماندي في هيماشال براديش،الهند.

قالت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، إن الأمطار الغزيرة في الهند تسببت في مقتل 49 شخصا، وإصابة العشرات وتشريد آلاف الأشخاص.

كما تسببت الأمطار في انهيارات أرضية وفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات في بعض المناطق.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في بعض الولايات ونشرت قوات الإنقاذ والجيش لمساعدة المتضررين.